GPUAI (GPUAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,01041278 24 sa Yüksek $ 0,01144413 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,6198 En Düşük Fiyat $ 0,00604645 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,69 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,26 Fiyat Değişimi (7 G) +%50,16

GPUAI (GPUAI) canlı fiyatı $0,01116901. GPUAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01041278 ve en yüksek $ 0,01144413 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GPUAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,6198, en düşük fiyatı ise $ 0,00604645 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GPUAI son bir saatte +%2,69 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,26 ve son 7 günde +%50,16 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GPUAI (GPUAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 585,59K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,11M Dolaşım Arzı 52,97M Toplam Arz 100.000.000,0

Şu anki GPUAI piyasa değeri $ 585,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GPUAI arzı 52,97M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,11M.