Bugünkü Grafi (GRAFI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,51 değişim gösterdi. Mevcut GRAFI / USD dönüşüm oranı GRAFI başına $ 0 şeklindedir.

Grafi, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.696,4 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 123,77M GRAFI şeklindedir. Son 24 saat içinde GRAFI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00937978 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GRAFI, son bir saatte -%0,17 ve son 7 günde -%41,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Grafi (GRAFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,70K$ 14,70K $ 14,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 249,36K$ 249,36K $ 249,36K Dolaşım Arzı 123,77M 123,77M 123,77M Toplam Arz 2.100.000.000,0 2.100.000.000,0 2.100.000.000,0

