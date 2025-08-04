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Grai Fiyatı (GRAI)

Listelenmedi

Grai (GRAI) Canlı Fiyat Grafiği

$1.031
$1.031$1.031
+1.60%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Grai (GRAI) Fiyatı

Grai (GRAI), şu anda 1.031 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 256.05K USD piyasa değerine sahiptir. GRAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Grai Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+1.61%
Grai 24 saatlik fiyat değişimi
248.34K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Grai (GRAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Grai / USD fiyat değişimi, $ +0.01631435.
Son 30 gün içerisinde, Grai / USD fiyat değişimi, $ +0.0324328887.
Son 60 gün içerisinde, Grai / USD fiyat değişimi, $ +0.0143102800.
Son 90 gün içerisinde, Grai / USD fiyat değişimi, $ +0.0362799517434339.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.01631435+1.61%
30 Gün$ +0.0324328887+3.15%
60 Gün$ +0.0143102800+1.39%
90 Gün$ +0.0362799517434339+3.65%

Grai (GRAI) Fiyat Analizi

En güncel Grai fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

+1.91%

+1.61%

-4.01%

Grai (GRAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 256.05K
$ 256.05K$ 256.05K

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248.34K
248.34K 248.34K

Grai (GRAI) Nedir?

Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Grai (GRAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Grai (GRAI) Token Ekonomisi

Grai (GRAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GRAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

GRAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GRAI / VND
27,130.765
1 GRAI / AUD
A$1.58774
1 GRAI / GBP
0.77325
1 GRAI / EUR
0.88666
1 GRAI / USD
$1.031
1 GRAI / MYR
RM4.36113
1 GRAI / TRY
41.93077
1 GRAI / JPY
¥151.557
1 GRAI / ARS
ARS$1,400.80939
1 GRAI / RUB
82.39752
1 GRAI / INR
90.3156
1 GRAI / IDR
Rp16,901.63664
1 GRAI / KRW
1,425.99672
1 GRAI / PHP
59.05568
1 GRAI / EGP
￡E.49.94164
1 GRAI / BRL
R$5.6705
1 GRAI / CAD
C$1.41247
1 GRAI / BDT
125.55518
1 GRAI / NGN
1,571.64609
1 GRAI / UAH
43.01332
1 GRAI / VES
Bs126.813
1 GRAI / CLP
$994.915
1 GRAI / PKR
Rs292.22664
1 GRAI / KZT
556.68845
1 GRAI / THB
฿33.38378
1 GRAI / TWD
NT$30.76504
1 GRAI / AED
د.إ3.78377
1 GRAI / CHF
Fr0.8248
1 GRAI / HKD
HK$8.08304
1 GRAI / MAD
.د.م9.34086
1 GRAI / MXN
$19.36218
1 GRAI / PLN
3.79408
1 GRAI / RON
лв4.51578
1 GRAI / SEK
kr9.95946
1 GRAI / BGN
лв1.73208
1 GRAI / HUF
Ft354.77741
1 GRAI / CZK
21.88813
1 GRAI / KWD
د.ك0.314455
1 GRAI / ILS
3.5054