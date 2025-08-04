Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Nedir?

Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage.

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Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Kaynağı Resmi Websitesi

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Token Ekonomisi

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