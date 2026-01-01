Bugünkü GRX Chain Fiyatı

Bugünkü GRX Chain (GRX) fiyatı $ 5,39 olup, son 24 saatte % 0,72 değişim gösterdi. Mevcut GRX / USD dönüşüm oranı GRX başına $ 5,39 şeklindedir.

GRX Chain, şu anda piyasa değeri açısından $ 52.588.217 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,77M GRX şeklindedir. Son 24 saat içinde GRX, $ 5,05 (en düşük) ile $ 5,47 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5,56 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,14 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GRX, son bir saatte +%2,60 ve son 7 günde +%62,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GRX Chain (GRX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 52,59M$ 52,59M $ 52,59M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 53,85M$ 53,85M $ 53,85M Dolaşım Arzı 9,77M 9,77M 9,77M Toplam Arz 9.999.967,0 9.999.967,0 9.999.967,0

