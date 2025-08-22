GUMMY (GUMMY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00084052 $ 0,00084052 $ 0,00084052 24 sa Düşük $ 0,0009816 $ 0,0009816 $ 0,0009816 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00084052$ 0,00084052 $ 0,00084052 24 sa Yüksek $ 0,0009816$ 0,0009816 $ 0,0009816 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,227728$ 0,227728 $ 0,227728 En Düşük Fiyat $ 0,00077118$ 0,00077118 $ 0,00077118 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,23 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,65 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,48 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,48

GUMMY (GUMMY) canlı fiyatı $0,0009024. GUMMY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00084052 ve en yüksek $ 0,0009816 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GUMMY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,227728, en düşük fiyatı ise $ 0,00077118 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GUMMY son bir saatte -%0,23 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,65 ve son 7 günde -%8,48 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GUMMY (GUMMY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 716,44K$ 716,44K $ 716,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 716,44K$ 716,44K $ 716,44K Dolaşım Arzı 792,61M 792,61M 792,61M Toplam Arz 792.608.386,89994 792.608.386,89994 792.608.386,89994

Şu anki GUMMY piyasa değeri $ 716,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GUMMY arzı 792,61M olup, toplam arzı 792608386.89994. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 716,44K.