GUMMY Fiyatı (GUMMY)

Listelenmedi

1 GUMMY / USD Canlı Fiyatı:

$0,0009024
$0,0009024$0,0009024
+%2,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
GUMMY (GUMMY) Canlı Fiyat Grafiği
GUMMY (GUMMY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00084052
$ 0,00084052$ 0,00084052
24 sa Düşük
$ 0,0009816
$ 0,0009816$ 0,0009816
24 sa Yüksek

$ 0,00084052
$ 0,00084052$ 0,00084052

$ 0,0009816
$ 0,0009816$ 0,0009816

$ 0,227728
$ 0,227728$ 0,227728

$ 0,00077118
$ 0,00077118$ 0,00077118

-%0,23

+%2,65

-%8,48

-%8,48

GUMMY (GUMMY) canlı fiyatı $0,0009024. GUMMY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00084052 ve en yüksek $ 0,0009816 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GUMMY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,227728, en düşük fiyatı ise $ 0,00077118 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GUMMY son bir saatte -%0,23 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,65 ve son 7 günde -%8,48 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GUMMY (GUMMY) Piyasa Bilgileri

$ 716,44K
$ 716,44K$ 716,44K

--
----

$ 716,44K
$ 716,44K$ 716,44K

792,61M
792,61M 792,61M

792.608.386,89994
792.608.386,89994 792.608.386,89994

Şu anki GUMMY piyasa değeri $ 716,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GUMMY arzı 792,61M olup, toplam arzı 792608386.89994. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 716,44K.

GUMMY (GUMMY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, GUMMY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GUMMY / USD fiyat değişimi, $ -0,0002897215.
Son 60 gün içerisinde, GUMMY / USD fiyat değişimi, $ -0,0003970021.
Son 90 gün içerisinde, GUMMY / USD fiyat değişimi, $ -0,0006574670434032505.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,65
30 Gün$ -0,0002897215-%32,10
60 Gün$ -0,0003970021-%43,99
90 Gün$ -0,0006574670434032505-%42,14

GUMMY (GUMMY) Nedir?

$Gummy is a meme coin, a 420 weed gummy bear, ready to take the solana ecosystem by storm. In a world where crypto often takes itself too seriously, Gummy burst onto the scene, here to prove that sometimes, the sweetest returns come from not sweating the small stuff.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

GUMMY (GUMMY) Kaynağı

Resmi Websitesi

GUMMY Fiyat Tahmini (USD)

GUMMY (GUMMY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? GUMMY (GUMMY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak GUMMY için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

GUMMY fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GUMMY Varlığından Yerel Para Birimlerine

GUMMY (GUMMY) Token Ekonomisi

GUMMY (GUMMY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GUMMY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: GUMMY (GUMMY) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü GUMMY (GUMMY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GUMMY fiyatı, 0,0009024 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GUMMY / USD güncel fiyatı nedir?
GUMMY / USD güncel fiyatı $ 0,0009024. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
GUMMY varlığının piyasa değeri nedir?
GUMMY piyasa değeri $ 716,44K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GUMMY arzı nedir?
Dolaşımdaki GUMMY arzı, 792,61M USD.
GUMMY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GUMMY, ATH fiyatı olan 0,227728 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GUMMY fiyatı (ATL) nedir?
GUMMY, ATL fiyatı olan 0,00077118 USD değerine düştü.
GUMMY işlem hacmi nedir?
GUMMY için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GUMMY bu yıl daha da yükselir mi?
GUMMY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GUMMY fiyat tahminine göz atın.
