HAMZ (HAMZ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001013 $ 0,00001013 $ 0,00001013 24 sa Düşük $ 0,00005479 $ 0,00005479 $ 0,00005479 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001013$ 0,00001013 $ 0,00001013 24 sa Yüksek $ 0,00005479$ 0,00005479 $ 0,00005479 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00005479$ 0,00005479 $ 0,00005479 En Düşük Fiyat $ 0,00001013$ 0,00001013 $ 0,00001013 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%7,55 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%66,85 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

HAMZ (HAMZ) canlı fiyatı $0,00001357. HAMZ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001013 ve en yüksek $ 0,00005479 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HAMZ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00005479, en düşük fiyatı ise $ 0,00001013 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HAMZ son bir saatte +%7,55 değişim gösterdi, 24 saatte -%66,85 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

HAMZ (HAMZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,57K$ 13,57K $ 13,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,57K$ 13,57K $ 13,57K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.617,0 999.999.617,0 999.999.617,0

Şu anki HAMZ piyasa değeri $ 13,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HAMZ arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999617.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,57K.