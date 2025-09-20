Bugünkü canlı HAMZ fiyatı 0,00001357 USD. HAMZ / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. HAMZ fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı HAMZ fiyatı 0,00001357 USD. HAMZ / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. HAMZ fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

HAMZ Hakkında Daha Fazla Bilgi

HAMZ Fiyat Bilgileri

HAMZ Resmi Websitesi

HAMZ Token Ekonomisi

HAMZ Fiyat Tahmini

HAMZ Fiyatı (HAMZ)

1 HAMZ / USD Canlı Fiyatı:

-%64,601D
HAMZ (HAMZ) Canlı Fiyat Grafiği
HAMZ (HAMZ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00001013
24 sa Düşük
$ 0,00005479
24 sa Yüksek

$ 0,00001013
$ 0,00005479
$ 0,00005479
$ 0,00001013
+%7,55

-%66,85

--

--

HAMZ (HAMZ) canlı fiyatı $0,00001357. HAMZ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001013 ve en yüksek $ 0,00005479 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HAMZ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00005479, en düşük fiyatı ise $ 0,00001013 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HAMZ son bir saatte +%7,55 değişim gösterdi, 24 saatte -%66,85 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

HAMZ (HAMZ) Piyasa Bilgileri

$ 13,57K
--
$ 13,57K
1000,00M
999.999.617,0
Şu anki HAMZ piyasa değeri $ 13,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HAMZ arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999617.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,57K.

HAMZ (HAMZ) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, HAMZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, HAMZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, HAMZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, HAMZ / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%66,85
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

HAMZ (HAMZ) Nedir?

Hamster Racing meets blockchain: live betting, automated payouts, and real-time race updates on Solana. $HAMZ is a Solana-based cryptoasset inspired by hamster racing, combining live betting with on-chain transparency. Users can place quick bets, track active wagers, and receive automatic payouts through smart contracts. The platform streams live races, posts automated updates to X, and offers Multi-Hamster View for simultaneous events. With low-cost, fast Solana transactions, HAMZ delivers interactive entertainment, transparent betting, and future holder rewards.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

HAMZ (HAMZ) Kaynağı

Resmi Websitesi

HAMZ Fiyat Tahmini (USD)

HAMZ (HAMZ) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? HAMZ (HAMZ) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak HAMZ için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

HAMZ fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HAMZ Varlığından Yerel Para Birimlerine

HAMZ (HAMZ) Token Ekonomisi

HAMZ (HAMZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HAMZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: HAMZ (HAMZ) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü HAMZ (HAMZ) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HAMZ fiyatı, 0,00001357 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HAMZ / USD güncel fiyatı nedir?
HAMZ / USD güncel fiyatı $ 0,00001357. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
HAMZ varlığının piyasa değeri nedir?
HAMZ piyasa değeri $ 13,57K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HAMZ arzı nedir?
Dolaşımdaki HAMZ arzı, 1000,00M USD.
HAMZ için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HAMZ, ATH fiyatı olan 0,00005479 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HAMZ fiyatı (ATL) nedir?
HAMZ, ATL fiyatı olan 0,00001013 USD değerine düştü.
HAMZ işlem hacmi nedir?
HAMZ için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HAMZ bu yıl daha da yükselir mi?
HAMZ piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HAMZ fiyat tahminine göz atın.
HAMZ (HAMZ) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
