Bugünkü HAPI Fiyatı

Bugünkü HAPI (HAPI) fiyatı $ 0,462144 olup, son 24 saatte % 1,26 değişim gösterdi. Mevcut HAPI / USD dönüşüm oranı HAPI başına $ 0,462144 şeklindedir.

HAPI, şu anda piyasa değeri açısından $ 338.404 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 732,25K HAPI şeklindedir. Son 24 saat içinde HAPI, $ 0,450279 (en düşük) ile $ 0,487901 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 200,39 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,315963 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HAPI, son bir saatte +%1,72 ve son 7 günde +%3,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HAPI (HAPI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 338,40K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 346,97K Dolaşım Arzı 732,25K Toplam Arz 750.779,206667669

