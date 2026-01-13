Bugünkü HarambeCoin Fiyatı

Bugünkü HarambeCoin (HARAMBE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut HARAMBE / USD dönüşüm oranı HARAMBE başına $ 0 şeklindedir.

HarambeCoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 169.948 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 996,18B HARAMBE şeklindedir. Son 24 saat içinde HARAMBE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HARAMBE, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HarambeCoin (HARAMBE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 169,95K$ 169,95K $ 169,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 170,60K$ 170,60K $ 170,60K Dolaşım Arzı 996,18B 996,18B 996,18B Toplam Arz 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0

Şu anki HarambeCoin piyasa değeri $ 169,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HARAMBE arzı 996,18B olup, toplam arzı 1000000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 170,60K.