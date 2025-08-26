Hazmat (HZMT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00009952 $ 0,00009952 $ 0,00009952 24 sa Düşük $ 0,00016853 $ 0,00016853 $ 0,00016853 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00009952$ 0,00009952 $ 0,00009952 24 sa Yüksek $ 0,00016853$ 0,00016853 $ 0,00016853 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00026596$ 0,00026596 $ 0,00026596 En Düşük Fiyat $ 0,00006238$ 0,00006238 $ 0,00006238 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%5,36 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%8,49 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Hazmat (HZMT) canlı fiyatı $0,00013201. HZMT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009952 ve en yüksek $ 0,00016853 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HZMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00026596, en düşük fiyatı ise $ 0,00006238 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HZMT son bir saatte +%5,36 değişim gösterdi, 24 saatte +%8,49 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hazmat (HZMT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 132,01K$ 132,01K $ 132,01K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 132,01K$ 132,01K $ 132,01K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Hazmat piyasa değeri $ 132,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HZMT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 132,01K.