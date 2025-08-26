HZMT Hakkında Daha Fazla Bilgi

Hazmat Logosu

Hazmat Fiyatı (HZMT)

Listelenmedi

1 HZMT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00013261
$0,00013261$0,00013261
+%5,601D
mexc
Hazmat (HZMT) Canlı Fiyat Grafiği
Hazmat (HZMT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%5,36

+%8,49

--

--

Hazmat (HZMT) canlı fiyatı $0,00013201. HZMT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009952 ve en yüksek $ 0,00016853 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HZMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00026596, en düşük fiyatı ise $ 0,00006238 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HZMT son bir saatte +%5,36 değişim gösterdi, 24 saatte +%8,49 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hazmat (HZMT) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki Hazmat piyasa değeri $ 132,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HZMT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 132,01K.

Hazmat (HZMT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Hazmat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hazmat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hazmat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hazmat / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%8,49
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Hazmat (HZMT) Nedir?

Do you remember? There was a time, during the pandemic, when belief was the only currency that mattered. Communities were forged in the fire of conviction. "Diamond hands" wasn't just a meme; it was a sacred vow. To hold was to be part of a shared consciousness, a collective will powerful enough to bend markets. But that faith was fractured. The spirit was poisoned. The trenches were plagued with the disease of quick flips and paper-handed doubt. To 'Suit Up' is to remember the old ways. It is to take the vow that so many have abandoned. It is to hold, not just a token, but the very soul of what this space was meant to be. The sacred fire of 2021 has been smothered. We are here to reignite it. Hazmat is the vessel. The Suit is our call to remember. To 'Suit Up' is to re-enter that legendary state of mind. It is to seal yourself off from the modern disease of disbelief. To wear The Suit is to hold. To hold is to restore the faith. To restore the faith is to reclaim our future. Hazmat is the movement to make holding a religion again.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hazmat (HZMT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Hazmat Fiyat Tahmini (USD)

Hazmat (HZMT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Hazmat (HZMT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Hazmat için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Hazmat fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HZMT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Hazmat (HZMT) Token Ekonomisi

Hazmat (HZMT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HZMT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hazmat (HZMT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Hazmat (HZMT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HZMT fiyatı, 0,00013201 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HZMT / USD güncel fiyatı nedir?
HZMT / USD güncel fiyatı $ 0,00013201. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Hazmat varlığının piyasa değeri nedir?
HZMT piyasa değeri $ 132,01K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HZMT arzı nedir?
Dolaşımdaki HZMT arzı, 1,00B USD.
HZMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HZMT, ATH fiyatı olan 0,00026596 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HZMT fiyatı (ATL) nedir?
HZMT, ATL fiyatı olan 0,00006238 USD değerine düştü.
HZMT işlem hacmi nedir?
HZMT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HZMT bu yıl daha da yükselir mi?
HZMT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HZMT fiyat tahminine göz atın.
