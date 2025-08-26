Hazmat Fiyatı (HZMT)
Hazmat (HZMT) canlı fiyatı $0,00013201. HZMT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009952 ve en yüksek $ 0,00016853 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HZMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00026596, en düşük fiyatı ise $ 0,00006238 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, HZMT son bir saatte +%5,36 değişim gösterdi, 24 saatte +%8,49 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Hazmat piyasa değeri $ 132,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HZMT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 132,01K.
Gün içerisinde, Hazmat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hazmat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hazmat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hazmat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Do you remember? There was a time, during the pandemic, when belief was the only currency that mattered. Communities were forged in the fire of conviction. "Diamond hands" wasn't just a meme; it was a sacred vow. To hold was to be part of a shared consciousness, a collective will powerful enough to bend markets. But that faith was fractured. The spirit was poisoned. The trenches were plagued with the disease of quick flips and paper-handed doubt. To 'Suit Up' is to remember the old ways. It is to take the vow that so many have abandoned. It is to hold, not just a token, but the very soul of what this space was meant to be. The sacred fire of 2021 has been smothered. We are here to reignite it. Hazmat is the vessel. The Suit is our call to remember. To 'Suit Up' is to re-enter that legendary state of mind. It is to seal yourself off from the modern disease of disbelief. To wear The Suit is to hold. To hold is to restore the faith. To restore the faith is to reclaim our future. Hazmat is the movement to make holding a religion again.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Hazmat (HZMT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Hazmat (HZMT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Hazmat için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Hazmat (HZMT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HZMT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.