Bugünkü Hemule Fiyatı

Bugünkü Hemule (HEMULE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,08 değişim gösterdi. Mevcut HEMULE / USD dönüşüm oranı HEMULE başına $ 0 şeklindedir.

Hemule, şu anda piyasa değeri açısından $ 867.294 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 980,00M HEMULE şeklindedir. Son 24 saat içinde HEMULE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,08436 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HEMULE, son bir saatte -%0,27 ve son 7 günde -%11,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hemule (HEMULE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 867,29K$ 867,29K $ 867,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 867,29K$ 867,29K $ 867,29K Dolaşım Arzı 980,00M 980,00M 980,00M Toplam Arz 979.998.587,911129 979.998.587,911129 979.998.587,911129

Şu anki Hemule piyasa değeri $ 867,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HEMULE arzı 980,00M olup, toplam arzı 979998587.911129. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 867,29K.