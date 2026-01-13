Bugünkü Henlo Fiyatı

Bugünkü Henlo (HENLO) fiyatı $ 0,00000335 olup, son 24 saatte % 2,85 değişim gösterdi. Mevcut HENLO / USD dönüşüm oranı HENLO başına $ 0,00000335 şeklindedir.

Henlo, şu anda piyasa değeri açısından $ 116.201 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 34,72B HENLO şeklindedir. Son 24 saat içinde HENLO, $ 0,00000328 (en düşük) ile $ 0,00000345 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00063603 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000328 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HENLO, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%24,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Henlo (HENLO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 116,20K$ 116,20K $ 116,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 334,69K$ 334,69K $ 334,69K Dolaşım Arzı 34,72B 34,72B 34,72B Toplam Arz 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

Şu anki Henlo piyasa değeri $ 116,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HENLO arzı 34,72B olup, toplam arzı 99999999999.99998. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 334,69K.