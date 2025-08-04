Hermetica USDh (USDH) Nedir?

USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom.

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Hermetica USDh (USDH) Kaynağı Resmi Websitesi

Hermetica USDh (USDH) Token Ekonomisi

Hermetica USDh (USDH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USDH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!