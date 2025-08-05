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Hinagi Fiyatı (HINAGI)

Listelenmedi

Hinagi (HINAGI) Canlı Fiyat Grafiği

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+%2,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Hinagi (HINAGI) Fiyatı

Hinagi (HINAGI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 33,82K USD piyasa değerine sahiptir. HINAGI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hinagi Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,30
Hinagi 24 saatlik fiyat değişimi
588,80M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Hinagi (HINAGI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Hinagi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hinagi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hinagi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hinagi / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,30
30 Gün$ 0+%12,90
60 Gün$ 0+%7,98
90 Gün$ 0--

Hinagi (HINAGI) Fiyat Analizi

En güncel Hinagi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%0,17

+%2,30

-%4,48

Hinagi (HINAGI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 33,82K
$ 33,82K$ 33,82K

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588,80M
588,80M 588,80M

Hinagi (HINAGI) Nedir?

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Hinagi (HINAGI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Hinagi (HINAGI) Token Ekonomisi

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HINAGI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HINAGI / VND
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1 HINAGI / AUD
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1 HINAGI / GBP
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1 HINAGI / EUR
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1 HINAGI / USD
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1 HINAGI / MYR
RM--
1 HINAGI / TRY
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1 HINAGI / JPY
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1 HINAGI / ARS
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1 HINAGI / RUB
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1 HINAGI / INR
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1 HINAGI / KRW
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1 HINAGI / PHP
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1 HINAGI / BRL
R$--
1 HINAGI / CAD
C$--
1 HINAGI / BDT
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1 HINAGI / NGN
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1 HINAGI / UAH
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1 HINAGI / VES
Bs--
1 HINAGI / CLP
$--
1 HINAGI / PKR
Rs--
1 HINAGI / KZT
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1 HINAGI / THB
฿--
1 HINAGI / TWD
NT$--
1 HINAGI / AED
د.إ--
1 HINAGI / CHF
Fr--
1 HINAGI / HKD
HK$--
1 HINAGI / MAD
.د.م--
1 HINAGI / MXN
$--
1 HINAGI / PLN
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1 HINAGI / RON
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1 HINAGI / SEK
kr--
1 HINAGI / BGN
лв--
1 HINAGI / HUF
Ft--
1 HINAGI / CZK
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1 HINAGI / KWD
د.ك--
1 HINAGI / ILS
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