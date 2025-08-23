HODLESS Hakkında Daha Fazla Bilgi

HODLESS Fiyat Bilgileri

HODLESS Resmi Websitesi

HODLESS Token Ekonomisi

HODLESS Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

HODLess Coin Logosu

HODLess Coin Fiyatı (HODLESS)

Listelenmedi

1 HODLESS / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%55,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
HODLess Coin (HODLESS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:49:32 (UTC+8)

HODLess Coin (HODLESS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%61,96

-%56,80

--

--

HODLess Coin (HODLESS) canlı fiyatı --. HODLESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HODLESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HODLESS son bir saatte +%61,96 değişim gösterdi, 24 saatte -%56,80 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

HODLess Coin (HODLESS) Piyasa Bilgileri

$ 51,95K
$ 51,95K$ 51,95K

--
----

$ 51,95K
$ 51,95K$ 51,95K

999,97M
999,97M 999,97M

999.972.191,460519
999.972.191,460519 999.972.191,460519

Şu anki HODLess Coin piyasa değeri $ 51,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HODLESS arzı 999,97M olup, toplam arzı 999972191.460519. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,95K.

HODLess Coin (HODLESS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, HODLess Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, HODLess Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, HODLess Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, HODLess Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%56,80
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

HODLess Coin (HODLESS) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

HODLess Coin (HODLESS) Kaynağı

Resmi Websitesi

HODLess Coin Fiyat Tahmini (USD)

HODLess Coin (HODLESS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? HODLess Coin (HODLESS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak HODLess Coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

HODLess Coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HODLESS Varlığından Yerel Para Birimlerine

HODLess Coin (HODLESS) Token Ekonomisi

HODLess Coin (HODLESS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HODLESS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: HODLess Coin (HODLESS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü HODLess Coin (HODLESS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HODLESS fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HODLESS / USD güncel fiyatı nedir?
HODLESS / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
HODLess Coin varlığının piyasa değeri nedir?
HODLESS piyasa değeri $ 51,95K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HODLESS arzı nedir?
Dolaşımdaki HODLESS arzı, 999,97M USD.
HODLESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HODLESS, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HODLESS fiyatı (ATL) nedir?
HODLESS, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
HODLESS işlem hacmi nedir?
HODLESS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HODLESS bu yıl daha da yükselir mi?
HODLESS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HODLESS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:49:32 (UTC+8)

HODLess Coin (HODLESS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.