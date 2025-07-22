Hold Sloth Fiyatı (ZZZ)
Hold Sloth (ZZZ), şu anda 0,00004028 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ZZZ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ZZZ / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ZZZ fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Hold Sloth / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hold Sloth / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hold Sloth / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hold Sloth / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,19
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Hold Sloth fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,89
+%0,19
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Hold_Sloth is a meme-based project on the BNB Chain that embraces patience and rest as core values in crypto. It features a sloth character wearing a golden “$ZZZ” necklace, symbolizing slow, steady building. The project promotes a calm, long-term approach to market cycles and grows through memes, visual storytelling, and strong community culture focused on consistency, simplicity, and resilience.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Hold Sloth (ZZZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZZZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ZZZ / VND
₫1,0599682
|1 ZZZ / AUD
A$0,0000616284
|1 ZZZ / GBP
￡0,0000298072
|1 ZZZ / EUR
€0,000034238
|1 ZZZ / USD
$0,00004028
|1 ZZZ / MYR
RM0,0001703844
|1 ZZZ / TRY
₺0,001627312
|1 ZZZ / JPY
¥0,00592116
|1 ZZZ / RUB
₽0,0031494932
|1 ZZZ / INR
₹0,00347415
|1 ZZZ / IDR
Rp0,6603277632
|1 ZZZ / KRW
₩0,0558667488
|1 ZZZ / PHP
₱0,00229596
|1 ZZZ / EGP
￡E.0,00198379
|1 ZZZ / BRL
R$0,0002239568
|1 ZZZ / CAD
C$0,0000547808
|1 ZZZ / BDT
৳0,0048928116
|1 ZZZ / NGN
₦0,061590134
|1 ZZZ / UAH
₴0,001683704
|1 ZZZ / VES
Bs0,00475304
|1 ZZZ / CLP
$0,03842712
|1 ZZZ / PKR
Rs0,0114298528
|1 ZZZ / KZT
₸0,0212783128
|1 ZZZ / THB
฿0,00129903
|1 ZZZ / TWD
NT$0,001184232
|1 ZZZ / AED
د.إ0,0001478276
|1 ZZZ / CHF
Fr0,0000318212
|1 ZZZ / HKD
HK$0,0003157952
|1 ZZZ / MAD
.د.م0,00036252
|1 ZZZ / MXN
$0,0007520276
|1 ZZZ / PLN
zł0,0001462164
|1 ZZZ / RON
лв0,0001744124
|1 ZZZ / SEK
kr0,0003854796
|1 ZZZ / BGN
лв0,0000672676
|1 ZZZ / HUF
Ft0,0137568284
|1 ZZZ / CZK
Kč0,0008482968
|1 ZZZ / KWD
د.ك0,0000122854
|1 ZZZ / ILS
₪0,000134938