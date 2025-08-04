Hord (HORD) Nedir?

Hord is a social DeFi protocol built on Ethereum, enabling key opinion leaders to monetize their strategies while crypto enthusiasts can invest in tokenized portfolios. Trading is executed on Hord’s proprietary order book DEX making use of L2 technology with STARK ZK-Rollups.

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Hord (HORD) Kaynağı Resmi Websitesi

Hord (HORD) Token Ekonomisi

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