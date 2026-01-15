Bugünkü Horse Fiyatı

Bugünkü Horse (HORSE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,30 değişim gösterdi. Mevcut HORSE / USD dönüşüm oranı HORSE başına $ 0 şeklindedir.

Horse, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.329,31 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,89B HORSE şeklindedir. Son 24 saat içinde HORSE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HORSE, son bir saatte -%0,36 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Horse (HORSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,33K$ 6,33K $ 6,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,33K$ 6,33K $ 6,33K Dolaşım Arzı 8,89B 8,89B 8,89B Toplam Arz 8.888.888.888,0 8.888.888.888,0 8.888.888.888,0

