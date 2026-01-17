Bugünkü horsetwting Fiyatı

Bugünkü horsetwting (HORSE) fiyatı $ 0,00021847 olup, son 24 saatte % 50,72 değişim gösterdi. Mevcut HORSE / USD dönüşüm oranı HORSE başına $ 0,00021847 şeklindedir.

horsetwting, şu anda piyasa değeri açısından $ 218.464 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M HORSE şeklindedir. Son 24 saat içinde HORSE, $ 0,00019505 (en düşük) ile $ 0,00046056 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00048016 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00019505 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HORSE, son bir saatte -%29,36 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

horsetwting (HORSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 218,46K$ 218,46K $ 218,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 218,46K$ 218,46K $ 218,46K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.990.291,588117 999.990.291,588117 999.990.291,588117

