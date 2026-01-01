Bugünkü Hydro Protocol Fiyatı

Bugünkü Hydro Protocol (HDRO) fiyatı $ 0,00298381 olup, son 24 saatte % 2,07 değişim gösterdi. Mevcut HDRO / USD dönüşüm oranı HDRO başına $ 0,00298381 şeklindedir.

Hydro Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.308.238 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 438,45M HDRO şeklindedir. Son 24 saat içinde HDRO, $ 0,00294184 (en düşük) ile $ 0,00304959 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,507996 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00123256 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HDRO, son bir saatte +%0,68 ve son 7 günde -%0,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hydro Protocol (HDRO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,31M$ 1,31M $ 1,31M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,98M$ 2,98M $ 2,98M Dolaşım Arzı 438,45M 438,45M 438,45M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Hydro Protocol piyasa değeri $ 1,31M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HDRO arzı 438,45M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,98M.