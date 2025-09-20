Bugünkü canlı Hylo USD fiyatı 1,001 USD. HYUSD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. HYUSD fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Hylo USD fiyatı 1,001 USD. HYUSD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. HYUSD fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

HYUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

HYUSD Fiyat Bilgileri

HYUSD Token Ekonomisi

HYUSD Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Hylo USD Logosu

Hylo USD Fiyatı (HYUSD)

Listelenmedi

1 HYUSD / USD Canlı Fiyatı:

$1,001
$1,001$1,001
+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Hylo USD (HYUSD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:21:42 (UTC+8)

Hylo USD (HYUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,998058
$ 0,998058$ 0,998058
24 sa Düşük
$ 1,002
$ 1,002$ 1,002
24 sa Yüksek

$ 0,998058
$ 0,998058$ 0,998058

$ 1,002
$ 1,002$ 1,002

$ 1,002
$ 1,002$ 1,002

$ 0,997289
$ 0,997289$ 0,997289

+%0,07

+%0,13

--

--

Hylo USD (HYUSD) canlı fiyatı $1,001. HYUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,998058 ve en yüksek $ 1,002 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HYUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,002, en düşük fiyatı ise $ 0,997289 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HYUSD son bir saatte +%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,13 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hylo USD (HYUSD) Piyasa Bilgileri

$ 17,38M
$ 17,38M$ 17,38M

--
----

$ 17,38M
$ 17,38M$ 17,38M

17,36M
17,36M 17,36M

17.358.241,39423
17.358.241,39423 17.358.241,39423

Şu anki Hylo USD piyasa değeri $ 17,38M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYUSD arzı 17,36M olup, toplam arzı 17358241.39423. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,38M.

Hylo USD (HYUSD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Hylo USD / USD fiyat değişimi, $ +0,00129526.
Son 30 gün içerisinde, Hylo USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hylo USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hylo USD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00129526+%0,13
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Hylo USD (HYUSD) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hylo USD Fiyat Tahmini (USD)

Hylo USD (HYUSD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Hylo USD (HYUSD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Hylo USD için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Hylo USD fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HYUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

Hylo USD (HYUSD) Token Ekonomisi

Hylo USD (HYUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HYUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hylo USD (HYUSD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Hylo USD (HYUSD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HYUSD fiyatı, 1,001 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HYUSD / USD güncel fiyatı nedir?
HYUSD / USD güncel fiyatı $ 1,001. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Hylo USD varlığının piyasa değeri nedir?
HYUSD piyasa değeri $ 17,38M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HYUSD arzı nedir?
Dolaşımdaki HYUSD arzı, 17,36M USD.
HYUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HYUSD, ATH fiyatı olan 1,002 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HYUSD fiyatı (ATL) nedir?
HYUSD, ATL fiyatı olan 0,997289 USD değerine düştü.
HYUSD işlem hacmi nedir?
HYUSD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HYUSD bu yıl daha da yükselir mi?
HYUSD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HYUSD fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:21:42 (UTC+8)

Hylo USD (HYUSD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-19 11:35:00Sektör Haberleri
MetaMask 確認代幣發行，母公司執行長表示將「比預期更早」推出
09-18 11:44:00Sektör Haberleri
Fed faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, altcoinler geniş çapta yükseldi, APX 24 saatte %309'dan fazla artış gösterdi
09-18 03:09:00Sektör Haberleri
Veri: Bugün Bitcoin, 29.685 BTC'nin birikim adreslerine akmasıyla 2025'in ikinci en büyük günlük girişini kaydetti
09-16 14:49:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.