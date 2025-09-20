Hylo USD (HYUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,998058 $ 0,998058 $ 0,998058 24 sa Düşük $ 1,002 $ 1,002 $ 1,002 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,998058$ 0,998058 $ 0,998058 24 sa Yüksek $ 1,002$ 1,002 $ 1,002 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,002$ 1,002 $ 1,002 En Düşük Fiyat $ 0,997289$ 0,997289 $ 0,997289 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,13 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Hylo USD (HYUSD) canlı fiyatı $1,001. HYUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,998058 ve en yüksek $ 1,002 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HYUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,002, en düşük fiyatı ise $ 0,997289 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HYUSD son bir saatte +%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,13 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hylo USD (HYUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,38M$ 17,38M $ 17,38M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,38M$ 17,38M $ 17,38M Dolaşım Arzı 17,36M 17,36M 17,36M Toplam Arz 17.358.241,39423 17.358.241,39423 17.358.241,39423

Şu anki Hylo USD piyasa değeri $ 17,38M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYUSD arzı 17,36M olup, toplam arzı 17358241.39423. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,38M.