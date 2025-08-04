Hyperstable (PEG) Nedir?

Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases.

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Hyperstable (PEG) Kaynağı Resmi Websitesi

Hyperstable (PEG) Token Ekonomisi

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