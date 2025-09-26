iAero Protocol LIQ Fiyatı (LIQ)
iAero Protocol LIQ (LIQ) canlı fiyatı $0,114139. LIQ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,114128 ve en yüksek $ 0,114924 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LIQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,114924, en düşük fiyatı ise $ 0,110627 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, LIQ son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,59 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki iAero Protocol LIQ piyasa değeri $ 601,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LIQ arzı 5,27M olup, toplam arzı 24783695.74047629. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,83M.
Gün içerisinde, iAero Protocol LIQ / USD fiyat değişimi, $ -0,0006783460609529.
Son 30 gün içerisinde, iAero Protocol LIQ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, iAero Protocol LIQ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, iAero Protocol LIQ / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0006783460609529
|-%0,59
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.
The "Cake and Eat It Too" Protocol
Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.
iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-25 22:29:00
|Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
|09-25 14:14:00
|Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
|09-25 13:32:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
|09-23 14:29:00
|Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
|09-23 04:32:00
|Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
|09-22 16:24:00
|Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
