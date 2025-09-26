iAero Protocol LIQ (LIQ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,114128 24 sa Yüksek $ 0,114924 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,114924 En Düşük Fiyat $ 0,110627 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,59 Fiyat Değişimi (7 G) --

iAero Protocol LIQ (LIQ) canlı fiyatı $0,114139. LIQ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,114128 ve en yüksek $ 0,114924 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LIQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,114924, en düşük fiyatı ise $ 0,110627 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LIQ son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,59 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 601,26K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,83M Dolaşım Arzı 5,27M Toplam Arz 24.783.695,74047629

Şu anki iAero Protocol LIQ piyasa değeri $ 601,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LIQ arzı 5,27M olup, toplam arzı 24783695.74047629. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,83M.