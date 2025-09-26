Bugünkü canlı iAero Protocol LIQ fiyatı 0,114139 USD. LIQ / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LIQ fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı iAero Protocol LIQ fiyatı 0,114139 USD. LIQ / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LIQ fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

iAero Protocol LIQ Fiyatı (LIQ)

Listelenmedi

$0,114139
-%0,601D
USD
iAero Protocol LIQ (LIQ) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:58:47 (UTC+8)

iAero Protocol LIQ (LIQ) Fiyat Bilgileri (USD)

$ 0,114128
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

iAero Protocol LIQ (LIQ) canlı fiyatı $0,114139. LIQ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,114128 ve en yüksek $ 0,114924 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LIQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,114924, en düşük fiyatı ise $ 0,110627 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LIQ son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,59 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Piyasa Bilgileri

Şu anki iAero Protocol LIQ piyasa değeri $ 601,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LIQ arzı 5,27M olup, toplam arzı 24783695.74047629. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,83M.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, iAero Protocol LIQ / USD fiyat değişimi, $ -0,0006783460609529.
Son 30 gün içerisinde, iAero Protocol LIQ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, iAero Protocol LIQ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, iAero Protocol LIQ / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0006783460609529-%0,59
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

iAero Protocol LIQ (LIQ) Nedir?

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.

The "Cake and Eat It Too" Protocol

Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.

iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Kaynağı

Resmi Websitesi

iAero Protocol LIQ Fiyat Tahmini (USD)

iAero Protocol LIQ (LIQ) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? iAero Protocol LIQ (LIQ) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak iAero Protocol LIQ için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

iAero Protocol LIQ fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LIQ Varlığından Yerel Para Birimlerine

iAero Protocol LIQ (LIQ) Token Ekonomisi

iAero Protocol LIQ (LIQ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LIQ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: iAero Protocol LIQ (LIQ) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü iAero Protocol LIQ (LIQ) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LIQ fiyatı, 0,114139 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LIQ / USD güncel fiyatı nedir?
LIQ / USD güncel fiyatı $ 0,114139. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
iAero Protocol LIQ varlığının piyasa değeri nedir?
LIQ piyasa değeri $ 601,26K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LIQ arzı nedir?
Dolaşımdaki LIQ arzı, 5,27M USD.
LIQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LIQ, ATH fiyatı olan 0,114924 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LIQ fiyatı (ATL) nedir?
LIQ, ATL fiyatı olan 0,110627 USD değerine düştü.
LIQ işlem hacmi nedir?
LIQ için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LIQ bu yıl daha da yükselir mi?
LIQ piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LIQ fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:58:47 (UTC+8)

