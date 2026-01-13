Bugünkü Ibiza Final Boss Fiyatı

Bugünkü Ibiza Final Boss (BOSS) fiyatı $ 0,00016918 olup, son 24 saatte % 3,76 değişim gösterdi. Mevcut BOSS / USD dönüşüm oranı BOSS başına $ 0,00016918 şeklindedir.

Ibiza Final Boss, şu anda piyasa değeri açısından $ 157.391 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 930,31M BOSS şeklindedir. Son 24 saat içinde BOSS, $ 0,00016924 (en düşük) ile $ 0,00020529 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04606869 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00014445 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOSS, son bir saatte -%0,58 ve son 7 günde -%17,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ibiza Final Boss (BOSS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 157,39K$ 157,39K $ 157,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 157,39K$ 157,39K $ 157,39K Dolaşım Arzı 930,31M 930,31M 930,31M Toplam Arz 930.310.352,623218 930.310.352,623218 930.310.352,623218

