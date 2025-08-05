Ignore Fud Fiyatı (4TOKEN)
Ignore Fud (4TOKEN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 12,35K USD piyasa değerine sahiptir. 4TOKEN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki 4TOKEN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, 4TOKEN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Ignore Fud / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ignore Fud / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ignore Fud / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ignore Fud / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,27
|30 Gün
|$ 0
|-%7,19
|60 Gün
|$ 0
|-%18,43
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ignore Fud fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,44
+%0,27
-%8,22
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? 4TOKEN A new kind of meme token that supports DeFi and Blockchain innovations. What makes your project unique? 4TOKEN is a hold-to-earn token, where we can earn USDT just by holding it. You need to hold at least 400k 4TOKENs to be eligible. The USDT reflections and rewards earned by holders come from the taxes generated from sold 4TOKENs. 2nd, 4TOKEN has an 8% sales tax. This is to encourage the people to hold on to their 4TOKEN with us for long term while we fulfill the use cases that will benefit the whole community Nevertheless, if they decide to sell, it will still help the community through the sell tax and beneficial to the whole ecosystem. You know why? Because of the 8% sell tax, wherein: 3% goes to reflections or rewards for holders. 2% will be added to 4TOKEN/CORE liquidity. This is an auto-LP mechanism to ensure that we have enough liquidity in the long run. 2% will be burned to help reduce the supply of 4TOKEN. Note that this is an auto-burn mechanism. 1% will be converted to CORE for operational expenses and the growth fund to build utilities. History of your project. The Ignore Fud Project was created to help Coredao, Binance, and the cryptocurrency industry as a whole get more people to use and adopt cryptocurrencies. We provide a community-centric meme ecosystem, a unique hold to earn with exposure to a large and strong community of users What’s next for your project? A meme token at first. But in the future, we will create the following use cases to support DeFi and Blockchain innovations We will build or make a Blockchain Validator/Staking Node like CORE Staking Node, ADA Staking Node, BNB Staking Node, Cosmos Staking Node, New Blockchains with Staking Node, and even other potential Tokens that earn staking rewards. What can your token be used for? Hold To Earn
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Ignore Fud (4TOKEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. 4TOKEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 4TOKEN / VND
₫--
|1 4TOKEN / AUD
A$--
|1 4TOKEN / GBP
￡--
|1 4TOKEN / EUR
€--
|1 4TOKEN / USD
$--
|1 4TOKEN / MYR
RM--
|1 4TOKEN / TRY
₺--
|1 4TOKEN / JPY
¥--
|1 4TOKEN / ARS
ARS$--
|1 4TOKEN / RUB
₽--
|1 4TOKEN / INR
₹--
|1 4TOKEN / IDR
Rp--
|1 4TOKEN / KRW
₩--
|1 4TOKEN / PHP
₱--
|1 4TOKEN / EGP
￡E.--
|1 4TOKEN / BRL
R$--
|1 4TOKEN / CAD
C$--
|1 4TOKEN / BDT
৳--
|1 4TOKEN / NGN
₦--
|1 4TOKEN / UAH
₴--
|1 4TOKEN / VES
Bs--
|1 4TOKEN / CLP
$--
|1 4TOKEN / PKR
Rs--
|1 4TOKEN / KZT
₸--
|1 4TOKEN / THB
฿--
|1 4TOKEN / TWD
NT$--
|1 4TOKEN / AED
د.إ--
|1 4TOKEN / CHF
Fr--
|1 4TOKEN / HKD
HK$--
|1 4TOKEN / MAD
.د.م--
|1 4TOKEN / MXN
$--
|1 4TOKEN / PLN
zł--
|1 4TOKEN / RON
лв--
|1 4TOKEN / SEK
kr--
|1 4TOKEN / BGN
лв--
|1 4TOKEN / HUF
Ft--
|1 4TOKEN / CZK
Kč--
|1 4TOKEN / KWD
د.ك--
|1 4TOKEN / ILS
₪--