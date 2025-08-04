IguVerse IGU Fiyatı (IGU)
IguVerse IGU (IGU), şu anda 0,00207769 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 605,77K USD piyasa değerine sahiptir. IGU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, IguVerse IGU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, IguVerse IGU / USD fiyat değişimi, $ +0,0031270003.
Son 60 gün içerisinde, IguVerse IGU / USD fiyat değişimi, $ +0,0010275510.
Son 90 gün içerisinde, IguVerse IGU / USD fiyat değişimi, $ +0,0003272864978452764.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,70
|30 Gün
|$ +0,0031270003
|+%150,50
|60 Gün
|$ +0,0010275510
|+%49,46
|90 Gün
|$ +0,0003272864978452764
|+%18,70
En güncel IguVerse IGU fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,76
-%1,70
-%0,19
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections.
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|1 IGU / VND
₫54,67441235
|1 IGU / AUD
A$0,0031996426
|1 IGU / GBP
￡0,0015582675
|1 IGU / EUR
€0,0017868134
|1 IGU / USD
$0,00207769
|1 IGU / MYR
RM0,0087886287
|1 IGU / TRY
₺0,0844996523
|1 IGU / JPY
¥0,30542043
|1 IGU / ARS
ARS$2,8114677773
|1 IGU / RUB
₽0,1660489848
|1 IGU / INR
₹0,1819848671
|1 IGU / IDR
Rp34,0604863536
|1 IGU / KRW
₩2,8736945928
|1 IGU / PHP
₱0,1189477525
|1 IGU / EGP
￡E.0,1006433036
|1 IGU / BRL
R$0,011427295
|1 IGU / CAD
C$0,0028464353
|1 IGU / BDT
৳0,2530210882
|1 IGU / NGN
₦3,1672098591
|1 IGU / UAH
₴0,0866812268
|1 IGU / VES
Bs0,25555587
|1 IGU / CLP
$2,00704854
|1 IGU / PKR
Rs0,5889004536
|1 IGU / KZT
₸1,1218487155
|1 IGU / THB
฿0,0672132715
|1 IGU / TWD
NT$0,0619774927
|1 IGU / AED
د.إ0,0076251223
|1 IGU / CHF
Fr0,001662152
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HK$0,0162890896
|1 IGU / MAD
.د.م0,0188238714
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zł0,0076458992
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лв0,0091002822
|1 IGU / SEK
kr0,0200497085
|1 IGU / BGN
лв0,0034905192
|1 IGU / HUF
Ft0,7147045831
|1 IGU / CZK
Kč0,0440885818
|1 IGU / KWD
د.ك0,00063369545
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