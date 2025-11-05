IKUN (IKUN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03240492 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,92 Fiyat Değişimi (7 G) -%35,90

IKUN (IKUN) canlı fiyatı --. IKUN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IKUN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03240492, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IKUN son bir saatte -%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,92 ve son 7 günde -%35,90 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

IKUN (IKUN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 503,77K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 503,77K Dolaşım Arzı 1000,00M Toplam Arz 999.997.932,3

Şu anki IKUN piyasa değeri $ 503,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IKUN arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999997932.3. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 503,77K.