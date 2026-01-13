Bugünkü Imaginary Ones Fiyatı

Bugünkü Imaginary Ones (BUBBLE) fiyatı $ 0,00015276 olup, son 24 saatte % 0,33 değişim gösterdi. Mevcut BUBBLE / USD dönüşüm oranı BUBBLE başına $ 0,00015276 şeklindedir.

Imaginary Ones, şu anda piyasa değeri açısından $ 213.582 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,39B BUBBLE şeklindedir. Son 24 saat içinde BUBBLE, $ 0,00014723 (en düşük) ile $ 0,00016057 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0164419 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00013725 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BUBBLE, son bir saatte -%0,28 ve son 7 günde -%5,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Imaginary Ones (BUBBLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 213,58K$ 213,58K $ 213,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,53M$ 1,53M $ 1,53M Dolaşım Arzı 1,39B 1,39B 1,39B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Imaginary Ones piyasa değeri $ 213,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUBBLE arzı 1,39B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,53M.