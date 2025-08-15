INC Hakkında Daha Fazla Bilgi

Incrypt Fiyatı (INC)

Incrypt (INC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01120051
$0,01120051$0,01120051
-%2,901D
Bugünkü Incrypt (INC) Fiyatı

Incrypt (INC), şu anda 0,01120007 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 72,35M USD piyasa değerine sahiptir. INC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Incrypt Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,97
Incrypt 24 saatlik fiyat değişimi
6,46B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki INC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, INC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Incrypt (INC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Incrypt / USD fiyat değişimi, $ -0,00034387301757072.
Son 30 gün içerisinde, Incrypt / USD fiyat değişimi, $ -0,0002198013.
Son 60 gün içerisinde, Incrypt / USD fiyat değişimi, $ +0,0006977621.
Son 90 gün içerisinde, Incrypt / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00034387301757072-%2,97
30 Gün$ -0,0002198013-%1,96
60 Gün$ +0,0006977621+%6,23
90 Gün$ 0--

Incrypt (INC) Fiyat Analizi

En güncel Incrypt fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01088468
$ 0,01088468$ 0,01088468

$ 0,01234777
$ 0,01234777$ 0,01234777

$ 0,03726259
$ 0,03726259$ 0,03726259

-%0,36

-%2,97

-%3,28

Incrypt (INC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 72,35M
$ 72,35M$ 72,35M

--
----

6,46B
6,46B 6,46B

Incrypt (INC) Nedir?

INC is the main currency of the Incrypt ecosystem, used to buy NFT card packs, and purchase in-game items in upcoming RPG/MMO game. It also grants entries into weekly BTC giveaways and is tradable on the open market. When used within the Incrypt platform, INC gives users 3x value compared to its external price, rewarding active participation and fueling long-term engagement. The NFT aspect of this project makes it one of a kind and adds a new level of gaming, not only to the gaming space, but to the crypto space as well.

Incrypt (INC) Token Ekonomisi

Incrypt (INC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. INC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

