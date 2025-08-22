INFRA Hakkında Daha Fazla Bilgi

infraX Fiyatı (INFRA)

1 INFRA / USD Canlı Fiyatı:

$2,57
$2,57
-%1,901D
infraX (INFRA) Canlı Fiyat Grafiği
infraX (INFRA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%1,08

-%1,93

-%26,32

-%26,32

infraX (INFRA) canlı fiyatı $2,57. INFRA, son 24 saat içinde en düşük $ 2,46 ve en yüksek $ 2,64 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. INFRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 45,71, en düşük fiyatı ise $ 0,895494 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, INFRA son bir saatte +%1,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,93 ve son 7 günde -%26,32 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

infraX (INFRA) Piyasa Bilgileri

--
Şu anki infraX piyasa değeri $ 2,57M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki INFRA arzı 1,00M olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,57M.

infraX (INFRA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, infraX / USD fiyat değişimi, $ -0,050612845781015.
Son 30 gün içerisinde, infraX / USD fiyat değişimi, $ -1,0064687970.
Son 60 gün içerisinde, infraX / USD fiyat değişimi, $ -0,3934641730.
Son 90 gün içerisinde, infraX / USD fiyat değişimi, $ -2,62494999954037.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,050612845781015-%1,93
30 Gün$ -1,0064687970-%39,16
60 Gün$ -0,3934641730-%15,30
90 Gün$ -2,62494999954037-%50,52

infraX (INFRA) Nedir?

InfraX offers a new dawn in cloud computing. Allowing prospective users the ability to make use of otherwise dormant GPU assets, democratising GPU access globally. Struggling with GPU shortages? InfraX facilitates seamless GPU rental/lending protocols enabling decentralised, cost effective and price transparent services. InfraX offers monetary incentives for those interesting in lending their GPU assets, with rewards based on total usage output. Whether individual of corporate, InfraX enables and facilitates unmatched node opportunities, undoubtedly boosting the performance of your AI/GPU sectors.

infraX (INFRA) Kaynağı

Resmi Websitesi

infraX Fiyat Tahmini (USD)

infraX (INFRA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? infraX (INFRA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak infraX için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

infraX fiyat tahminini hemen kontrol edin!

INFRA Varlığından Yerel Para Birimlerine

infraX (INFRA) Token Ekonomisi

infraX (INFRA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. INFRA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: infraX (INFRA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü infraX (INFRA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı INFRA fiyatı, 2,57 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
INFRA / USD güncel fiyatı nedir?
INFRA / USD güncel fiyatı $ 2,57. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
infraX varlığının piyasa değeri nedir?
INFRA piyasa değeri $ 2,57M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki INFRA arzı nedir?
Dolaşımdaki INFRA arzı, 1,00M USD.
INFRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
INFRA, ATH fiyatı olan 45,71 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük INFRA fiyatı (ATL) nedir?
INFRA, ATL fiyatı olan 0,895494 USD değerine düştü.
INFRA işlem hacmi nedir?
INFRA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
INFRA bu yıl daha da yükselir mi?
INFRA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için INFRA fiyat tahminine göz atın.
