infraX (INFRA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 2,46 $ 2,46 $ 2,46 24 sa Düşük $ 2,64 $ 2,64 $ 2,64 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 2,46$ 2,46 $ 2,46 24 sa Yüksek $ 2,64$ 2,64 $ 2,64 Tüm Zamanların En Yükseği $ 45,71$ 45,71 $ 45,71 En Düşük Fiyat $ 0,895494$ 0,895494 $ 0,895494 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,93 Fiyat Değişimi (7 G) -%26,32 Fiyat Değişimi (7 G) -%26,32

infraX (INFRA) canlı fiyatı $2,57. INFRA, son 24 saat içinde en düşük $ 2,46 ve en yüksek $ 2,64 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. INFRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 45,71, en düşük fiyatı ise $ 0,895494 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, INFRA son bir saatte +%1,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,93 ve son 7 günde -%26,32 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

infraX (INFRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,57M$ 2,57M $ 2,57M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,57M$ 2,57M $ 2,57M Dolaşım Arzı 1,00M 1,00M 1,00M Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki infraX piyasa değeri $ 2,57M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki INFRA arzı 1,00M olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,57M.