Innovosens (ISENS) Nedir?

We are a pioneering health-tech company transforming real-time performance and safety through sweat-sensing biowearables. From athletes to frontline workers, our flagship wearable Hydrosense tracks hydration and electrolyte loss non-invasively—unlocking a new frontier in human physiology, powered by digital biomarkers and Web3. Backed by Sony, the European Commission, and a strong network of researchers and investors, we’re bringing sweat to the blockchain—combining health, innovation, and decentralization.

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Innovosens (ISENS) Kaynağı Resmi Websitesi

Innovosens (ISENS) Token Ekonomisi

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