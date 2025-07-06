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Introvert Coin Fiyatı (INTROVERT)

Introvert Coin (INTROVERT) Canlı Fiyat Grafiği

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+%1,901D
USD

Bugünkü Introvert Coin (INTROVERT) Fiyatı

Introvert Coin (INTROVERT), şu anda 0,00001244 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 12,44K USD piyasa değerine sahiptir. INTROVERT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Introvert Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,95
Introvert Coin 24 saatlik fiyat değişimi
999,87M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Introvert Coin (INTROVERT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Introvert Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Introvert Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000077744.
Son 60 gün içerisinde, Introvert Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Introvert Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,95
30 Gün$ -0,0000077744-%62,49
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Introvert Coin (INTROVERT) Fiyat Analizi

En güncel Introvert Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00001135
$ 0,00001135$ 0,00001135

$ 0,00001267
$ 0,00001267$ 0,00001267

$ 0,00183675
$ 0,00183675$ 0,00183675

+%7,37

+%1,95

-%4,24

Introvert Coin (INTROVERT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 12,44K
$ 12,44K$ 12,44K

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999,87M
999,87M 999,87M

Introvert Coin (INTROVERT) Nedir?

$INTROVERT is a meme coin built on Solana that channels the humor, culture, and energy of one of the largest male meme communities on X. The project represents a satirical take on “introvert culture,” blending social commentary with viral internet humor. While primarily entertainment-driven, $INTROVERT aims to cultivate a tight-knit community of like-minded holders through content, engagement, and meme-based campaigns.

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Introvert Coin (INTROVERT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Introvert Coin (INTROVERT) Token Ekonomisi

Introvert Coin (INTROVERT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. INTROVERT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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INTROVERT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 INTROVERT / VND
0,3273586
1 INTROVERT / AUD
A$0,0000189088
1 INTROVERT / GBP
0,0000090812
1 INTROVERT / EUR
0,0000104496
1 INTROVERT / USD
$0,00001244
1 INTROVERT / MYR
RM0,0000524968
1 INTROVERT / TRY
0,0004954852
1 INTROVERT / JPY
¥0,00179136
1 INTROVERT / RUB
0,000977784
1 INTROVERT / INR
0,001067352
1 INTROVERT / IDR
Rp0,2006451332
1 INTROVERT / KRW
0,0169481316
1 INTROVERT / PHP
0,0007029844
1 INTROVERT / EGP
￡E.0,00061267
1 INTROVERT / BRL
R$0,0000674248
1 INTROVERT / CAD
C$0,0000169184
1 INTROVERT / BDT
0,0015255172
1 INTROVERT / NGN
0,019021382
1 INTROVERT / UAH
0,0005186236
1 INTROVERT / VES
Bs0,00135596
1 INTROVERT / CLP
$0,0115692
1 INTROVERT / PKR
Rs0,0035299744
1 INTROVERT / KZT
0,0064589724
1 INTROVERT / THB
฿0,0004016876
1 INTROVERT / TWD
NT$0,0003597648
1 INTROVERT / AED
د.إ0,0000456548
1 INTROVERT / CHF
Fr0,0000098276
1 INTROVERT / HKD
HK$0,0000975296
1 INTROVERT / MAD
.د.م0,0001115868
1 INTROVERT / MXN
$0,0002317572
1 INTROVERT / PLN
0,000044784
1 INTROVERT / RON
лв0,0000533676
1 INTROVERT / SEK
kr0,0001189264
1 INTROVERT / BGN
лв0,0000206504
1 INTROVERT / HUF
Ft0,0042154184
1 INTROVERT / CZK
0,0002602448
1 INTROVERT / KWD
د.ك0,0000037942
1 INTROVERT / ILS
0,0000415496