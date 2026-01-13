Bugünkü Invest Zone Fiyatı

Bugünkü Invest Zone (IVFUN) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut IVFUN / USD dönüşüm oranı IVFUN başına $ 0 şeklindedir.

Invest Zone, şu anda piyasa değeri açısından $ 209.039 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B IVFUN şeklindedir. Son 24 saat içinde IVFUN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0425846 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IVFUN, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde -%9,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Invest Zone (IVFUN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 209,04K$ 209,04K $ 209,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 209,04K$ 209,04K $ 209,04K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Invest Zone piyasa değeri $ 209,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IVFUN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 209,04K.