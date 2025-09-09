IPPY (IPPY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00235425 $ 0,00235425 $ 0,00235425 24 sa Düşük $ 0,00336456 $ 0,00336456 $ 0,00336456 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00235425$ 0,00235425 $ 0,00235425 24 sa Yüksek $ 0,00336456$ 0,00336456 $ 0,00336456 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00336456$ 0,00336456 $ 0,00336456 En Düşük Fiyat $ 0,00235425$ 0,00235425 $ 0,00235425 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%4,19 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,64 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

IPPY (IPPY) canlı fiyatı $0,00247358. IPPY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00235425 ve en yüksek $ 0,00336456 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IPPY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00336456, en düşük fiyatı ise $ 0,00235425 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IPPY son bir saatte -%4,19 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

IPPY (IPPY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,47M$ 2,47M $ 2,47M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,47M$ 2,47M $ 2,47M Dolaşım Arzı 996,01M 996,01M 996,01M Toplam Arz 996.006.672,6449959 996.006.672,6449959 996.006.672,6449959

Şu anki IPPY piyasa değeri $ 2,47M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IPPY arzı 996,01M olup, toplam arzı 996006672.6449959. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,47M.