Bugünkü canlı Itty Bitty fiyatı 0 USD. ITTY / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ITTY fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Itty Bitty fiyatı 0 USD. ITTY / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ITTY fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

ITTY Hakkında Daha Fazla Bilgi

ITTY Fiyat Bilgileri

ITTY Resmi Websitesi

ITTY Token Ekonomisi

ITTY Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Itty Bitty Logosu

Itty Bitty Fiyatı (ITTY)

Listelenmedi

1 ITTY / USD Canlı Fiyatı:

$0,00025318
$0,00025318$0,00025318
-%34,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Itty Bitty (ITTY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:22:02 (UTC+8)

Itty Bitty (ITTY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%9,60

-%34,63

--

--

Itty Bitty (ITTY) canlı fiyatı --. ITTY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ITTY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ITTY son bir saatte -%9,60 değişim gösterdi, 24 saatte -%34,63 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Itty Bitty (ITTY) Piyasa Bilgileri

$ 253,17K
$ 253,17K$ 253,17K

--
----

$ 253,17K
$ 253,17K$ 253,17K

999,94M
999,94M 999,94M

999.941.863,060752
999.941.863,060752 999.941.863,060752

Şu anki Itty Bitty piyasa değeri $ 253,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ITTY arzı 999,94M olup, toplam arzı 999941863.060752. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 253,17K.

Itty Bitty (ITTY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Itty Bitty / USD fiyat değişimi, $ -0,000134155947234235.
Son 30 gün içerisinde, Itty Bitty / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Itty Bitty / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Itty Bitty / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000134155947234235-%34,63
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Itty Bitty (ITTY) Nedir?

Itty Bitty is the tiniest meme coin on Solana, created to embrace the power of being small in a big world. It’s not about serious utility—it’s about laughter, vibes, and tiny wins with huge potential. From his ridiculously small hands to his massive ambition, Itty Bitty has charmed his way into the hearts of degens. The project thrives on fun, social engagement, and creative storytelling, with a clear meme identity that fuels its organic growth. Itty Bitty is here to prove that even the smallest tokens can dream big.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Itty Bitty (ITTY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Itty Bitty Fiyat Tahmini (USD)

Itty Bitty (ITTY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Itty Bitty (ITTY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Itty Bitty için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Itty Bitty fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ITTY Varlığından Yerel Para Birimlerine

Itty Bitty (ITTY) Token Ekonomisi

Itty Bitty (ITTY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ITTY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Itty Bitty (ITTY) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Itty Bitty (ITTY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ITTY fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ITTY / USD güncel fiyatı nedir?
ITTY / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Itty Bitty varlığının piyasa değeri nedir?
ITTY piyasa değeri $ 253,17K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ITTY arzı nedir?
Dolaşımdaki ITTY arzı, 999,94M USD.
ITTY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ITTY, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ITTY fiyatı (ATL) nedir?
ITTY, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
ITTY işlem hacmi nedir?
ITTY için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ITTY bu yıl daha da yükselir mi?
ITTY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ITTY fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:22:02 (UTC+8)

Itty Bitty (ITTY) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-19 11:35:00Sektör Haberleri
MetaMask 確認代幣發行，母公司執行長表示將「比預期更早」推出
09-18 11:44:00Sektör Haberleri
Fed faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, altcoinler geniş çapta yükseldi, APX 24 saatte %309'dan fazla artış gösterdi
09-18 03:09:00Sektör Haberleri
Veri: Bugün Bitcoin, 29.685 BTC'nin birikim adreslerine akmasıyla 2025'in ikinci en büyük günlük girişini kaydetti
09-16 14:49:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.