Izzy (IZZY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00001546$ 0,00001546 $ 0,00001546 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,34 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,64 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,58 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,58

Izzy (IZZY) canlı fiyatı --. IZZY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IZZY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00001546, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IZZY son bir saatte -%0,34 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,64 ve son 7 günde -%1,58 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Izzy (IZZY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 160,72K$ 160,72K $ 160,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 160,72K$ 160,72K $ 160,72K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Izzy piyasa değeri $ 160,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IZZY arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 160,72K.