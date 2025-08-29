Jake (JAKE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001708 $ 0,00001708 $ 0,00001708 24 sa Düşük $ 0,00002696 $ 0,00002696 $ 0,00002696 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001708$ 0,00001708 $ 0,00001708 24 sa Yüksek $ 0,00002696$ 0,00002696 $ 0,00002696 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00002696$ 0,00002696 $ 0,00002696 En Düşük Fiyat $ 0,00001708$ 0,00001708 $ 0,00001708 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,87 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%27,28 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Jake (JAKE) canlı fiyatı $0,00002174. JAKE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001708 ve en yüksek $ 0,00002696 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JAKE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00002696, en düşük fiyatı ise $ 0,00001708 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JAKE son bir saatte -%2,87 değişim gösterdi, 24 saatte +%27,28 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Jake (JAKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,79K$ 22,79K $ 22,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,79K$ 22,79K $ 22,79K Dolaşım Arzı 999,93M 999,93M 999,93M Toplam Arz 999.933.925,699394 999.933.925,699394 999.933.925,699394

Şu anki Jake piyasa değeri $ 22,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JAKE arzı 999,93M olup, toplam arzı 999933925.699394. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,79K.