Jakpot Games Logosu

Jakpot Games Fiyatı (JAKPOT)

Listelenmedi

1 JAKPOT / USD Canlı Fiyatı:

$0,0034684
+%254,801D
mexc
USD
Jakpot Games (JAKPOT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:52:20 (UTC+8)

Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0007795
24 sa Düşük
$ 0,00464997
24 sa Yüksek

$ 0,0007795
$ 0,00464997
$ 0,00464997
$ 0,0007795
-%2,50

+%254,81

--

--

Jakpot Games (JAKPOT) canlı fiyatı $0,0034684. JAKPOT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0007795 ve en yüksek $ 0,00464997 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JAKPOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00464997, en düşük fiyatı ise $ 0,0007795 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JAKPOT son bir saatte -%2,50 değişim gösterdi, 24 saatte +%254,81 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Jakpot Games (JAKPOT) Piyasa Bilgileri

$ 3,57M
--
$ 3,57M
1000,00M
999.995.060,912886
Şu anki Jakpot Games piyasa değeri $ 3,57M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JAKPOT arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999995060.912886. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,57M.

Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Jakpot Games / USD fiyat değişimi, $ +0,00249086.
Son 30 gün içerisinde, Jakpot Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Jakpot Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Jakpot Games / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00249086+%254,81
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Jakpot Games (JAKPOT) Nedir?

Play arcade-style games, compete in daily tournaments, and win real $JAKPOT rewards.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Jakpot Games (JAKPOT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Jakpot Games Fiyat Tahmini (USD)

Jakpot Games (JAKPOT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Jakpot Games (JAKPOT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Jakpot Games için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Jakpot Games fiyat tahminini hemen kontrol edin!

JAKPOT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Jakpot Games (JAKPOT) Token Ekonomisi

Jakpot Games (JAKPOT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JAKPOT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Jakpot Games (JAKPOT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Jakpot Games (JAKPOT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı JAKPOT fiyatı, 0,0034684 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
JAKPOT / USD güncel fiyatı nedir?
JAKPOT / USD güncel fiyatı $ 0,0034684. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Jakpot Games varlığının piyasa değeri nedir?
JAKPOT piyasa değeri $ 3,57M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki JAKPOT arzı nedir?
Dolaşımdaki JAKPOT arzı, 1000,00M USD.
JAKPOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
JAKPOT, ATH fiyatı olan 0,00464997 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük JAKPOT fiyatı (ATL) nedir?
JAKPOT, ATL fiyatı olan 0,0007795 USD değerine düştü.
JAKPOT işlem hacmi nedir?
JAKPOT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
JAKPOT bu yıl daha da yükselir mi?
JAKPOT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için JAKPOT fiyat tahminine göz atın.
