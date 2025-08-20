Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0007795 $ 0,0007795 $ 0,0007795 24 sa Düşük $ 0,00464997 $ 0,00464997 $ 0,00464997 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0007795$ 0,0007795 $ 0,0007795 24 sa Yüksek $ 0,00464997$ 0,00464997 $ 0,00464997 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00464997$ 0,00464997 $ 0,00464997 En Düşük Fiyat $ 0,0007795$ 0,0007795 $ 0,0007795 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,50 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%254,81 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Jakpot Games (JAKPOT) canlı fiyatı $0,0034684. JAKPOT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0007795 ve en yüksek $ 0,00464997 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JAKPOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00464997, en düşük fiyatı ise $ 0,0007795 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JAKPOT son bir saatte -%2,50 değişim gösterdi, 24 saatte +%254,81 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Jakpot Games (JAKPOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,57M$ 3,57M $ 3,57M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,57M$ 3,57M $ 3,57M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.995.060,912886 999.995.060,912886 999.995.060,912886

Şu anki Jakpot Games piyasa değeri $ 3,57M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JAKPOT arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999995060.912886. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,57M.