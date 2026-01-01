Bugünkü Janus Henderson Anemoy Treasury Fund Fiyatı

Bugünkü Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) fiyatı $ 1,091 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut JTRSY / USD dönüşüm oranı JTRSY başına $ 1,091 şeklindedir.

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund, şu anda piyasa değeri açısından $ 343.254.403 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 314,55M JTRSY şeklindedir. Son 24 saat içinde JTRSY, $ 1,091 (en düşük) ile $ 1,091 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,091 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,085 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JTRSY, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 343,25M$ 343,25M $ 343,25M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 343,25M$ 343,25M $ 343,25M Dolaşım Arzı 314,55M 314,55M 314,55M Toplam Arz 314.553.301,744303 314.553.301,744303 314.553.301,744303

