Bugünkü JEET Fiyatı

Bugünkü JEET (JEET) fiyatı $ 0,0000247 olup, son 24 saatte % 3,25 değişim gösterdi. Mevcut JEET / USD dönüşüm oranı JEET başına $ 0,0000247 şeklindedir.

JEET, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.013 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 884,00M JEET şeklindedir. Son 24 saat içinde JEET, $ 0,00002359 (en düşük) ile $ 0,00003368 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00008693 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002359 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JEET, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde -%58,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

JEET (JEET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,01K$ 22,01K $ 22,01K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,90K$ 24,90K $ 24,90K Dolaşım Arzı 884,00M 884,00M 884,00M Toplam Arz 999.999.999,0 999.999.999,0 999.999.999,0

Şu anki JEET piyasa değeri $ 22,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JEET arzı 884,00M olup, toplam arzı 999999999.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,90K.