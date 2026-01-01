Bugünkü Jeff CEO Fiyatı

Bugünkü Jeff CEO (CEO) fiyatı $ 0,00109659 olup, son 24 saatte % 3,11 değişim gösterdi. Mevcut CEO / USD dönüşüm oranı CEO başına $ 0,00109659 şeklindedir.

Jeff CEO, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.096.594 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B CEO şeklindedir. Son 24 saat içinde CEO, $ 0,00108335 (en düşük) ile $ 0,00116542 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00218053 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CEO, son bir saatte +%0,46 ve son 7 günde -%10,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Jeff CEO (CEO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Jeff CEO piyasa değeri $ 1,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CEO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,10M.