Bugünkü jeffkirdeikis Fiyatı

Bugünkü jeffkirdeikis (JEFFKIRDEIKIS) fiyatı $ 0,00011718 olup, son 24 saatte % 21,23 değişim gösterdi. Mevcut JEFFKIRDEIKIS / USD dönüşüm oranı JEFFKIRDEIKIS başına $ 0,00011718 şeklindedir.

jeffkirdeikis, şu anda piyasa değeri açısından $ 58.669 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 500,67M JEFFKIRDEIKIS şeklindedir. Son 24 saat içinde JEFFKIRDEIKIS, $ 0,00011713 (en düşük) ile $ 0,00014877 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00053994 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00011825 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JEFFKIRDEIKIS, son bir saatte -%1,77 ve son 7 günde -%69,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

jeffkirdeikis (JEFFKIRDEIKIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 58,67K$ 58,67K $ 58,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 117,18K$ 117,18K $ 117,18K Dolaşım Arzı 500,67M 500,67M 500,67M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

