Jill Boden (JILLBODEN) Nedir?

Jill Boden is a coin named after Jill Biden, the wife of the current POTUS Joe Biden. Since the memecoin Jeo Boden has skyrocketed to absurd highs, a developer decided to launch JILLBODEN. That developer 'rugpulled' original investors which caused me to make a community takeover for the coin. With the upcoming election hype we believe this coin could outperform the vast majority of the memecoin market.

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Jill Boden (JILLBODEN) Kaynağı Resmi Websitesi

Jill Boden (JILLBODEN) Token Ekonomisi

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