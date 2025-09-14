JOBIESS Hakkında Daha Fazla Bilgi

JobIess Fiyatı (JOBIESS)

Listelenmedi

1 JOBIESS / USD Canlı Fiyatı:

$0,0012146
-%24,501D
USD
JobIess (JOBIESS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-14 10:30:52 (UTC+8)

JobIess (JOBIESS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00119135
24 sa Düşük
$ 0,00177535
24 sa Yüksek

$ 0,00119135
$ 0,00177535
$ 0,00180407
$ 0,00113122
-%0,84

-%24,51

--

--

JobIess (JOBIESS) canlı fiyatı $0,0012146. JOBIESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00119135 ve en yüksek $ 0,00177535 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JOBIESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00180407, en düşük fiyatı ise $ 0,00113122 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JOBIESS son bir saatte -%0,84 değişim gösterdi, 24 saatte -%24,51 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

JobIess (JOBIESS) Piyasa Bilgileri

$ 1,21M
--
$ 1,21M
1,00B
1.000.000.000,0
Şu anki JobIess piyasa değeri $ 1,21M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JOBIESS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,21M.

JobIess (JOBIESS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, JobIess / USD fiyat değişimi, $ -0,00039435877841514.
Son 30 gün içerisinde, JobIess / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, JobIess / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, JobIess / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00039435877841514-%24,51
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

JobIess (JOBIESS) Nedir?

JobIess is a pure meme born straight out of Fourmeme, inspired by a legendary moment when CZ dropped the iconic “jobless” post on X. The community turned that one word into a movement, proving again how memes can instantly transform into culture on-chain. JobIess isn’t about fancy tech or complex promises—it’s about humor, community, and riding the wave of a viral CZ meme that the whole crypto world laughed at. From a single tweet to a token, JobIess was born to remind us that sometimes the funniest memes create the strongest communities. 👉 From CZ X → to Fourmeme → to BNB chain history.

JobIess (JOBIESS) Kaynağı

Resmi Websitesi

JobIess Fiyat Tahmini (USD)

JobIess (JOBIESS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? JobIess (JOBIESS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak JobIess için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

JobIess fiyat tahminini hemen kontrol edin!

JOBIESS Varlığından Yerel Para Birimlerine

JobIess (JOBIESS) Token Ekonomisi

JobIess (JOBIESS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JOBIESS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: JobIess (JOBIESS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü JobIess (JOBIESS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı JOBIESS fiyatı, 0,0012146 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
JOBIESS / USD güncel fiyatı nedir?
JOBIESS / USD güncel fiyatı $ 0,0012146. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
JobIess varlığının piyasa değeri nedir?
JOBIESS piyasa değeri $ 1,21M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki JOBIESS arzı nedir?
Dolaşımdaki JOBIESS arzı, 1,00B USD.
JOBIESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
JOBIESS, ATH fiyatı olan 0,00180407 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük JOBIESS fiyatı (ATL) nedir?
JOBIESS, ATL fiyatı olan 0,00113122 USD değerine düştü.
JOBIESS işlem hacmi nedir?
JOBIESS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
JOBIESS bu yıl daha da yükselir mi?
JOBIESS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için JOBIESS fiyat tahminine göz atın.
JobIess (JOBIESS) Önemli Sektör Güncellemeleri

