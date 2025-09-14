JobIess (JOBIESS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00119135 $ 0,00119135 $ 0,00119135 24 sa Düşük $ 0,00177535 $ 0,00177535 $ 0,00177535 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00119135$ 0,00119135 $ 0,00119135 24 sa Yüksek $ 0,00177535$ 0,00177535 $ 0,00177535 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00180407$ 0,00180407 $ 0,00180407 En Düşük Fiyat $ 0,00113122$ 0,00113122 $ 0,00113122 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,84 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%24,51 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

JobIess (JOBIESS) canlı fiyatı $0,0012146. JOBIESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00119135 ve en yüksek $ 0,00177535 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JOBIESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00180407, en düşük fiyatı ise $ 0,00113122 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JOBIESS son bir saatte -%0,84 değişim gösterdi, 24 saatte -%24,51 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

JobIess (JOBIESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,21M$ 1,21M $ 1,21M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,21M$ 1,21M $ 1,21M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki JobIess piyasa değeri $ 1,21M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JOBIESS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,21M.