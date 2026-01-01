Bugünkü JupUSD Fiyatı

Bugünkü JupUSD (JUPUSD) fiyatı $ 1,0 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut JUPUSD / USD dönüşüm oranı JUPUSD başına $ 1,0 şeklindedir.

JupUSD, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.042.237 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 12,04M JUPUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde JUPUSD, $ 0,998583 (en düşük) ile $ 1,002 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,002 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,998583 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JUPUSD, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%0,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

JupUSD (JUPUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,04M$ 12,04M $ 12,04M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,04M$ 12,04M $ 12,04M Dolaşım Arzı 12,04M 12,04M 12,04M Toplam Arz 12.042.176,920304 12.042.176,920304 12.042.176,920304

Şu anki JupUSD piyasa değeri $ 12,04M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JUPUSD arzı 12,04M olup, toplam arzı 12042176.920304. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,04M.