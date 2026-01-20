Bugünkü just a frog Fiyatı

Bugünkü just a frog (FROG) fiyatı $ 0,107843 olup, son 24 saatte % 11,58 değişim gösterdi. Mevcut FROG / USD dönüşüm oranı FROG başına $ 0,107843 şeklindedir.

just a frog, şu anda piyasa değeri açısından $ 107.843.119 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M FROG şeklindedir. Son 24 saat içinde FROG, $ 0,091033 (en düşük) ile $ 0,169194 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,169194 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,091033 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FROG, son bir saatte -%2,85 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

just a frog (FROG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 107,84M$ 107,84M $ 107,84M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 107,84M$ 107,84M $ 107,84M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.964,62638 999.999.964,62638 999.999.964,62638

Şu anki just a frog piyasa değeri $ 107,84M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FROG arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999964.62638. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 107,84M.