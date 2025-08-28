SHITCOIN Hakkında Daha Fazla Bilgi

just a shitcoin Fiyatı (SHITCOIN)

1 SHITCOIN / USD Canlı Fiyatı:

$0,00138364
$0,00138364
+%45,10 1D
just a shitcoin (SHITCOIN) Canlı Fiyat Grafiği
just a shitcoin (SHITCOIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,000953
24 sa Düşük
$ 0,00199745
24 sa Yüksek

$ 0,000953
$ 0,00199745
$ 0,00199745
$ 0,000953
-%3,79

+%40,32

--

--

just a shitcoin (SHITCOIN) canlı fiyatı $0,00133722. SHITCOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000953 ve en yüksek $ 0,00199745 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHITCOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00199745, en düşük fiyatı ise $ 0,000953 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHITCOIN son bir saatte -%3,79 değişim gösterdi, 24 saatte +%40,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

just a shitcoin (SHITCOIN) Piyasa Bilgileri

$ 1,29M
--
$ 1,29M
965,37M
965.367.264,967706
Şu anki just a shitcoin piyasa değeri $ 1,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHITCOIN arzı 965,37M olup, toplam arzı 965367264.967706. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,29M.

just a shitcoin (SHITCOIN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, just a shitcoin / USD fiyat değişimi, $ +0,00038422.
Son 30 gün içerisinde, just a shitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, just a shitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, just a shitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00038422+%40,32
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

just a shitcoin (SHITCOIN) Nedir?

The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

just a shitcoin (SHITCOIN) Kaynağı

just a shitcoin Fiyat Tahmini (USD)

just a shitcoin (SHITCOIN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? just a shitcoin (SHITCOIN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak just a shitcoin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

just a shitcoin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SHITCOIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

just a shitcoin (SHITCOIN) Token Ekonomisi

just a shitcoin (SHITCOIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHITCOIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: just a shitcoin (SHITCOIN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü just a shitcoin (SHITCOIN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SHITCOIN fiyatı, 0,00133722 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SHITCOIN / USD güncel fiyatı nedir?
SHITCOIN / USD güncel fiyatı $ 0,00133722. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
just a shitcoin varlığının piyasa değeri nedir?
SHITCOIN piyasa değeri $ 1,29M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SHITCOIN arzı nedir?
Dolaşımdaki SHITCOIN arzı, 965,37M USD.
SHITCOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SHITCOIN, ATH fiyatı olan 0,00199745 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SHITCOIN fiyatı (ATL) nedir?
SHITCOIN, ATL fiyatı olan 0,000953 USD değerine düştü.
SHITCOIN işlem hacmi nedir?
SHITCOIN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SHITCOIN bu yıl daha da yükselir mi?
SHITCOIN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SHITCOIN fiyat tahminine göz atın.
