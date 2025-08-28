just a shitcoin (SHITCOIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,000953 $ 0,000953 $ 0,000953 24 sa Düşük $ 0,00199745 $ 0,00199745 $ 0,00199745 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,000953$ 0,000953 $ 0,000953 24 sa Yüksek $ 0,00199745$ 0,00199745 $ 0,00199745 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00199745$ 0,00199745 $ 0,00199745 En Düşük Fiyat $ 0,000953$ 0,000953 $ 0,000953 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,79 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%40,32 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

just a shitcoin (SHITCOIN) canlı fiyatı $0,00133722. SHITCOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000953 ve en yüksek $ 0,00199745 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHITCOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00199745, en düşük fiyatı ise $ 0,000953 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHITCOIN son bir saatte -%3,79 değişim gösterdi, 24 saatte +%40,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

just a shitcoin (SHITCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,29M$ 1,29M $ 1,29M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,29M$ 1,29M $ 1,29M Dolaşım Arzı 965,37M 965,37M 965,37M Toplam Arz 965.367.264,967706 965.367.264,967706 965.367.264,967706

Şu anki just a shitcoin piyasa değeri $ 1,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHITCOIN arzı 965,37M olup, toplam arzı 965367264.967706. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,29M.