just a shitcoin Fiyatı (SHITCOIN)
-%3,79
+%40,32
--
--
just a shitcoin (SHITCOIN) canlı fiyatı $0,00133722. SHITCOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000953 ve en yüksek $ 0,00199745 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHITCOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00199745, en düşük fiyatı ise $ 0,000953 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, SHITCOIN son bir saatte -%3,79 değişim gösterdi, 24 saatte +%40,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki just a shitcoin piyasa değeri $ 1,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHITCOIN arzı 965,37M olup, toplam arzı 965367264.967706. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,29M.
Gün içerisinde, just a shitcoin / USD fiyat değişimi, $ +0,00038422.
Son 30 gün içerisinde, just a shitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, just a shitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, just a shitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00038422
|+%40,32
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins.
