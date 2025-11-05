just buy 1bnb (1BNB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00437486$ 0,00437486 $ 0,00437486 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,57 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,37 Fiyat Değişimi (7 G) -%42,00 Fiyat Değişimi (7 G) -%42,00

just buy 1bnb (1BNB) canlı fiyatı --. 1BNB, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 1BNB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00437486, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 1BNB son bir saatte +%0,57 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,37 ve son 7 günde -%42,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

just buy 1bnb (1BNB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 116,89K$ 116,89K $ 116,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 116,89K$ 116,89K $ 116,89K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki just buy 1bnb piyasa değeri $ 116,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 1BNB arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 116,89K.