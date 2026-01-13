Bugünkü Justice for Marlee Fiyatı

Bugünkü Justice for Marlee (MARLEE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 23,27 değişim gösterdi. Mevcut MARLEE / USD dönüşüm oranı MARLEE başına $ 0 şeklindedir.

Justice for Marlee, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.791 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,90M MARLEE şeklindedir. Son 24 saat içinde MARLEE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00107314 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MARLEE, son bir saatte +%0,21 ve son 7 günde -%65,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Justice for Marlee (MARLEE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,79K$ 20,79K $ 20,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,79K$ 20,79K $ 20,79K Dolaşım Arzı 999,90M 999,90M 999,90M Toplam Arz 999.897.621,419649 999.897.621,419649 999.897.621,419649

Şu anki Justice for Marlee piyasa değeri $ 20,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MARLEE arzı 999,90M olup, toplam arzı 999897621.419649. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,79K.