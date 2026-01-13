Bugünkü k8o5 Fiyatı

Bugünkü k8o5 ($K8O5) fiyatı $ 0,00001597 olup, son 24 saatte % 99,33 değişim gösterdi. Mevcut $K8O5 / USD dönüşüm oranı $K8O5 başına $ 0,00001597 şeklindedir.

k8o5, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.493,59 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 969,93M $K8O5 şeklindedir. Son 24 saat içinde $K8O5, $ 0,00000739 (en düşük) ile $ 0,00001793 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00012824 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000546 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $K8O5, son bir saatte -%9,50 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

k8o5 ($K8O5) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,49K$ 15,49K $ 15,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,97K$ 15,97K $ 15,97K Dolaşım Arzı 969,93M 969,93M 969,93M Toplam Arz 999.931.189,742426 999.931.189,742426 999.931.189,742426

